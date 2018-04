Sigrid en Kristof verloren baby Flynn en zoeken lotgenoten om hun verdriet te delen: “We wéten dat we ermee moeten omgaan. Maar hoe?”

Ze weten met hun verdriet geen weg. Gaat ook niet, als je je baby moet afgeven. Vier maanden was Flynn toen hij vorige week, in de crèche, plots niet meer wakker werd. Sigrid Smeyers (32) en Kristof De Smet (35) houden zich vast aan elkaar. Maar ze zoeken ook uitdrukkelijk steun bij wie hetzelfde heeft meegemaakt. “We weten niet hoe we dit te boven zullen komen. Óf we dit te boven komen. Weten dat we niet alleen zijn met onze pijn, kan misschien helpen met een begin van verwerking.”

Een sanseveria. Sigrid en Kristof hadden hem weken geleden in huis gehaald, bij hen in de wijk in Heist-op-den-Berg. Lange tijd stond die plant daar, zonder deftige bloempot, en zonder dat iemand er een ...