Eerste wereldwijde transplantatie van penis en scrotum uitgevoerd in de VS

De eerste geslaagde transplantatie van een penis en het scrotum ter wereld werd vorige maand uitgevoerd in de Verenigde Staten op een Amerikaanse militair, die gewond raakte in Afghanistan. Dat hebben de behandelende artsen van de Johns Hopkins University maandag meegedeeld.

Artsen slaagden eerder al wel in een penistranplantatie, maar de transplantatie van een penis en een scotum is wel een geavanceerde medische ingreep. Een team van negen plastische chirurgen en twee urologen opereerden de patiënt op 26 maart gedurende 14 uur. Dat meldt Johns Hopkins University in een communiqué.

“We koesteren goede hoop dat na deze transplantatie de seksuele functies en urinelozingen bij deze jongeman zo goed als normaal zullen verlopen”, verklaarde W.P. Andrew Lee, professor en directeur van de afdeling plastische en reconstructieve chirurgie aan de medische faculteit van de universiteit.

“Eindelijk terug normaler”

De penis, het scrotum zonder teelballen en een deel van de buikwand kwamen van een overleden donor. De patiënt wil anoniem blijven, maar vertelde in een korte verklaring dat hij volgende week het ziekenhuis mag verlaten. “Het was een moeilijke verwonding, niet gemakkelijk te aanvaarden”, verklaarde hij. “Maar toen ik wakker werd na de operatie voelde ik me eindelijk terug wat normaler”, voegde hij eraan toe.

In het communiqué staat niet hoe de man aan zijn verwonding is gekomen, maar er werd wel vermeld dat dergelijke verwondingen veroorzaakt kunnen worden door de ontploffing van geïmproviseerde springtuigen.

De eerste wereldwijde penistransplantatie gebeurde in 2006 in China, maar de patiënt moest opnieuw een heelkundige ingreep ondergaan om de penis terug weg te nemen wegens “ernstige psychologische problemen” bij hem en zijn echtgenote. In 2015 werd de eerste geslaagde penistransplantatie ter wereld ondernomen in Zuid-Afrika. De VS volgende in 2016.