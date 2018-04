Koning Filip en koningin Mathilde spelen Belgische VN-troeven uit in New York

Het Belgische koningspaar is maandagnamiddag in New York aangekomen voor een werkbezoek aan de Verenigde Naties (VN). Tijdens de drie dagen durende reis zullen ze onder meer de Belgische kandidatuur voor de VN-Veiligheidsraad verdedigen.

Koning Filip en koningin Mathilde vervoegen in New York minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders, die al een dag eerder naar The Big Apple was afgezakt.

Het bezoek volgt op de uitnodiging van de voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN, Miroslav Lajcák, die een vergadering op hoog niveau organiseert over vredesopbouw en duurzame vrede. Tijdens dit evenement, dat twee dagen duurt, worden de geleverde inspanningen geëvalueerd.

Daarnaast vormt dus ook de Belgische kandidatuur voor een zitje in de VN-Veiligheidsraad een belangrijk programmapunt tijdens het bezoek. Ons land heeft de ambitie om in de periode 2019-2020 als niet-permanent lid deel uit te maken van die instantie. Het zou meteen de zesde keer zijn dat België in de Veiligheidsraad zetelt.

Er komen twee zetels vrij voor de landen van de regionale groep waartoe België behoort. Ook Duitsland en Israël zijn kandidaat. De uiteenzettingen van het koningspaar en van Didier Reynders in New York zijn een gelegenheid om prioriteiten van België bij de VN te onderstrepen.