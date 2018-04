Termont: “Jongeren volgieten met bier om veel te verdienen: daar blijf ik me tegen verzetten"

Gent - “Sommige cafés in de Overpoort moedigen comazuipen aan, met goedkope shotjes en ‘zuipbekers’. Ze gieten jonge gasten vol met bier, om veel te verdienen. Onverantwoord. Daar zal ik me tegen blijven verzetten. Als het daar niet verbetert, zal ik maatregelen nemen.”

Burgemeester Daniël Termont blijft zich richten tegen de Gentse uitgaansbuurt Overpoort. In de gemeenteraad maandagavond benadrukte hij te blijven overleggen met de buurt. “Het gaat de positieve richting uit.”

Maar de burgemeester heeft problemen met een aantal horecazaken in de straat. Dat maakt hij duidelijk in een open brief aan de uitgaansbuurt.

“Nergens in onze stad kennen we problemen zoals in de Overpoort. Sommige cafés moedigen comazuipen aan, met goedkope shotjes en grote zuipbekers. Ze gieten jonge gasten vol met bier, gewoon om veel te verdienen. Dat vind ik echt onverantwoord. Daar zal ik me tegen blijven verzetten.”

Pinten verkopen

Het zit er al enkele maanden serieus tegen tussen de Gentse burgemeester en de horeca in de Overpoort. Wat begon met een discussie rond danscafé Decadance in september mondde vorige week uit in een boze open brief van de horecauitbaters. Die verwijten Termont “niet fier te zijn op de Overpoort”.

De burgemeester verklaarde vorige week dat “uitbaters enkel uit zijn op winstbejag en pinten willen verkopen” en “te wachten op een voorstel om de buurt veiliger te maken”. Daar nam hij maandag in de gemeenteraad niet veel van terug. In een lijvige eigen open brief (zie onderaan) aan de horeca benadrukt Termont dat de Stad wel degelijk investeert in een visie voor de straat.

Hij somt een aantal maatregelen op. "Die zijn allemaal maatregelen die u weliswaar mede heeft voorgesteld, maar die allen uitgevoerd en gefinancierd worden door de stad zelf", schrijft Termont aan de horeca.

“Zo hebben we zelf voorgesteld om terrassen te zetten, maar omdat die om 22 uur weg moesten wou u dat zelf niet. Sorry, we gaan echt geen 'gratis klopmateriaal' opstellen in de straat. Terrassen met een loutere dagfunctie waren volgens u niet economisch rendabel, gezien de beperkte oppervlakte van de voorgestelde terrassen.”

Dreigende taal

Er loopt een ‘taskforce Overpoort’, met een studie onder leiding van een Nederlands bedrijf naar een langetermijnvisie. Het voorbeeld wordt gebruikt van Stratumseind, een soortgelijke uitgaanswijk in Eindhoven. “Ik heb dat initiatief zelf genomen en ervoor de nodige middelen laten uittrekken”, zegt Termont. “Het zorgt nu voor een positieve dynamiek.”

De Gentse burgemeester zegt “enkel de zaken te viseren wiens businessmodel is om zo veel mogelijk pinten te verkopen.” “Ik hoop dat u hiervan publiek afstand wil nemen”, schrijft hij in de open brief. “We hebben er al heel veel tijd in gestoken. We blijven ons best te doen om ongure types te te bannen. Maar er zijn grenzen. Als het daar niet verbetert, dan zal ik een aantal andere maatregelen nemen die binnen mijn bevoegdheid als burgemeester vallen.”

Termont kan als burgemeester cafés laten sluiten voor een bepaalde periode.

Dit is de open brief die Daniël Termont schreef naar de uitbaters van de Overpoort