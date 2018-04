Spelers van Hajduk Split krijgen klappen van supporters na nederlaag tegen grote rivaal

Enkele spelers van de Kroatische topclub Hajduk Split zijn maandag in aanvaring gekomen met ontevreden aanhangers van de ploeg. Daarbij kreeg een voetballer, de Hongaar Marko Futacs, een trap in het aangezicht.

Het incident gebeurde daags na de 1-2 nederlaag van Hajduk tegen grote rivaal Dinamo Zagreb. Toen de spelers langs het supporterslokaal liepen van de Torcida, de ultra’s van Hadjuk, kwam het eerst tot een woordenwisseling tussen enkele fans en de Italiaans-Ghanese spits Said Ahmed Said. Die werd op de korrel genomen omdat hij slecht zou presteren. Enkele ploegmaats mengden zich in de discussie en vervolgens kreeg Futacs een trap in het gezicht. Daarbij sneuvelde diens bril.

Kroatische hooligans hebben een erg slechte reputatie en worden als heel gewelddadig beschouwd. Bijna elke speeldag zijn er incidenten met aanhangers van een van de drie grote clubs, Dinamo Zagreb, Hajduk Split en Rijeka. Zij scanderen regelmatig fascistische slogans.

Hajduk heeft de agressie tegen de spelers scherp veroordeeld en de politie gevraagd de daders op te sporen. Een woordvoerder van de Torcida, Damir Gruic, zei het incident te “betreuren”.

Door de nederlaag in Split heeft Hajduk nog maar weinig kansen op de titel. Dinamo telt met nog vijf speeldagen te gaan acht punten voorsprong op Hajduk.