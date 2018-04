Coucke wil ook scoren met voetbalclub Durbuy

Haalt Marc Coucke straks Chinese topclubs naar Durbuy? De miljardair investeerde niet ­alleen in Anderlecht of Pairi Daiza, maar ook in het kleinste stadje van België, waar hij al een ­hotel en avonturenpark bezit. Nu wil Coucke dat de voetbalaccommodatie van Durbuy een flinke upgrade krijgt, om er lucratieve stages voor buitenlandse clubs te organiseren.

Als er één ding is dat je Marc Coucke moet nageven, dan is het wel dat hij als geen ander out of the box kan denken. De flamboyante zakenman mag dan geen ­eigenaar, aandeelhouder of bestuurder zijn van Royale Entente Durbuy, maar het voetbalclubje uit de tweede amateurliga C past wel perfect in zijn toekomst­plannen. Zijn plaatselijke viersterrenhotel Le Sanglier des ­Ardennes – dat Coucke volop aan het renoveren is met de hulp van zijn zakenpartner en topkok Wout Bru – is niet voor niets de shirtsponsor van de club.

Coucke zou er luidop van dromen om internationale teams – rijke Chinese clubs op kop – naar Durbuy te halen voor voetbal­stages. Aan hotels en restaurants alvast geen gebrek, aan goede voetbalvelden des te meer. Durbuy is maar een midden­moter in de tweede amateurliga en de terreinen en kleedkamers zijn allesbehalve geschikt om professionele clubs te ontvangen. Coucke wil daarom een upgrade en vindt in het bestuur van de amateurclub een gewillige medestander. “We dienden een aanvraag in bij de gemeente”, bevestigt voorzitter Paul Tintin. “We willen in de eerste plaats ­switchen van hoofdveld. Het huidige, met de atletiekpiste rond, voldoet niet. We willen ons B-veld upgraden en er een tribune naast plaatsen. De burgemeester bekijkt nu of we de nodige vergunningen kunnen krijgen.”

KVO proefkonijn

Als de autoriteiten groen licht geven, kan de club zelfs Waalse subsidies krijgen. De kleed­kamers moeten dan opgefrist worden en dat zal nog wat tijd kosten. Toch zitten de plannen volgens onze informatie in de pijplijn. Coucke liet trouwens zijn ex-club KV Oostende vorig jaar al op teambuildingstage ­komen naar Durbuy. De spelersvrouwen waren toen zelfs een dag en nacht te gast in Le Sang­lier. De spelers klommen en klauterden in Durbuy Adventure, Couckes avonturenpark, en spraken achteraf over “een van de beste stages ooit”. Wat destijds werd afgedaan als een ‘folietje’, was dus een proefproject. Wie weet, zakt op termijn ook Anderlecht nog af naar Durbuy.