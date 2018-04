Gerecht schakelt versnelling hoger om probleemwijk in Anderlecht aan te pakken: “Hopen de daders snel te vatten”

Brussel / Anderlecht - Het Brusselse gerecht gaat alle dossiers rond agressie, poging tot moord, drugstrafiek en vandalisme in de probleemwijk Peterbos in Anderlecht bundelen en kondigt aan ­kordaat te zullen optreden. Dat na nieuwe schokkende filmpjes, waarbij tientallen ­jongeren controleurs in elkaar kloppen aan een bushalte en journalisten bekogelen.

Een simpele controleactie op geldige vervoersbewijzen, aan de Anderlechtse wijk Peterbos. Drie controleurs polsen er of enkele jongeren wel betaald hebben voor hun busticket. En dat is niet naar hun zin. In een mum van tijd verzamelen tientallen opgehitste minderjarigen aan de bushalte. De drie controleurs delen in de klappen en zien de jongeren aan de haal gaan met hun tablets. Een toevallige voorbijganger kan de scène filmen.

“Een van onze controleurs werd geraakt op de slaap, een tweede kreeg een slag onder het oog en moest genaaid worden”, zegt Guy Sablon van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB. Wanneer de politie, al weken massaal aanwezig in en rond Brussels grootste probleemwijk, ter plaatse komt, stuiven de jongeren uiteen. Niemand kon voorlopig opgepakt worden.

Het personeel ging gisteren meteen over tot een “emotionele staking”. Gisteravond werd een akkoord bereikt om alsnog opnieuw aan de slag te gaan.

Smeekbede van burgemeester

Het is al het zoveelste incident. Gister­namiddag werd ook een cameraploeg vanTerzakemet stenen bekogeld. En de voorbije maanden werden agenten er tijdens hun dagelijkse controles steevast bekogeld met petanqueballen, mayonaisepotten of stenen, gegooid vanop twintig meter hoogte. De politie is er persona non grata, na verhalen van minderjarigen die er drugs dealen en niet langer zin hebben in de schoolbanken. Sinds begin maart werden al zeven processen-verbaal opgesteld wegens poging tot moord.

Volgens burgemeester Éric Tomas (PS) is er ook sprake van wapentrafiek. Hij kondigde in onze maandagkrant twintig extra agenten aan die in shiften een vaste wijkpost zullen bemannen. Hij smeekte het Brusselse gerecht ook om actie te ondernemen. “Ik wil niet dat er een dode valt in Peterbos. Het gaat hier om minderjarigen, we mogen hen niet laten uitgroeien tot bandieten”, stelt hij.

Eén vaste magistraat

Het Brusselse gerecht schakelt na het nieuwste incident een versnelling hoger. Woordvoerster Ine Van Wymersch bevestigt de aanstelling van één referentie­magistraat die alle dossiers rond Peterbos gaat bundelen. “Vandalisme, agressie, drugs, de zeven pogingen tot moord, alles wordt door één specifiek aangeduide magistraat onder de loep genomen.” Een beproefde strategie die in het verleden ook in een probleemwijk in Kuregem succesvol werd toegepast. Dit om alle mogelijke verdachten sneller te kunnen identificeren en kordater te kunnen optreden.

“We mogen zulke losstaande incidenten niet minimaliseren. Door ze te bundelen en gezamenlijk te analyseren, hopen we de daders sneller te kunnen vatten en te berechten.”