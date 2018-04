Krijgen Rode Duivels er een smaakmaker bij? Edmilson kan Belgisch international worden

Met Junior Edmilson heeft Standard ongetwijfeld de beste speler van Play-off 1 in de rangen. Weer een kandidaat-flankspeler erbij voor bondscoach Roberto Martinez dus, want in tegenstelling tot een jaar ­geleden kan Edmilson nu wél voor de Rode Duivels uitkomen.

De 23-jarige zoon van ex-Seraing-speler Edmilson senior werd in Luik geboren, maar beschikt pas sinds juni 2017 over een Belgisch paspoort. De vertraging kwam er doordat hij in 1998 twee jaar met zijn moeder in Brazilië verbleef en er bij zijn terugkeer naar België een administratieve vergissing gebeurde. Maar sinds juni van vorig jaar heeft hij een Belgisch paspoort en is hij dus selecteerbaar.

