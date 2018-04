COMMENTAAR. Edmilson is geen oplossing voor Rode Duivels

Als hij wil, kan bondscoach Roberto Martinez de beste speler uit Play-off 1 selecteren voor de Rode Duivels. Sinds een jaar heeft de zoon van Braziliaanse ouders, maar geboren in Luik, zijn Belgisch paspoort. De lobby voor Junior Edmilson is al begonnen. We genieten met volle teugen van Edmilson in deze Play-off 1. Op explosiviteit de tegenstander achterlatend, uitpakkend met een verwoestend schot of een keurige assist, het is het beeld dat in deze play-offs het meest tot de verbeelding spreekt.