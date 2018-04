Astrid Coppens verkoopt villa in LA voor 2,8 miljoen

Sinds ze de rechtszaak tegen haar ex-man John Bryan won, kleurt de hemel weer helder voor Astrid Coppens (35). Na jaren getalm heeft ze haar villa in de Hollywood Hills van Los Angeles kunnen verkopen. Die kennen we nog als het decor van de realityreeks Astrid In Wonderland. Naast een schadeclaim van 2 miljoen dollar die ‘den John’ van Astrid eiste, vormde het huis de spil van het proces. Zolang er geen vonnis kwam, mocht Astrid het pand niet verkopen. Maar omdat de rechter haar afgelopen kerstperiode na 2,5 jaar procederen gelijk gaf, kon het eindelijk de huizenmarkt op.

De koper legt volgens de krant The LA Times 3,5 miljoen dollar op tafel, omgerekend zo’n 2,8 miljoen euro. De villa heeft drie slaap- en drie badkamers met marmeren vloeren, een enorme tuin met verwarmd zwembad en palmbomen. Na haar scheiding in 2013 woonde Astrid er nog even met haar tweede man, Bram Coppens, maar ze trok er weg om het tijdens de rechtszaak te verhuren. Ook dat liep niet vlot: de huurprijs zakte na enkele maanden van 22.725 euro per maand naar ‘amper’ 16.000 euro.

Astrid en Bram wonen voorlopig in Malibu, maar gaven al aan niet in de ­States te willen blijven. “In de VS is het heus niet beter”, aldus Astrid. “Een gezin stichten en kinderen opvoeden lijkt me beter in Vlaanderen. En die zorgeloze tijd in LA is definitief verleden tijd. Ik ben er niet meer zo gelukkig als vroeger.” De verkoop van het huis is nu afgerond, de rechtszaak tegen John misschien nog niet. Hij kan nog steeds in beroep gaan.