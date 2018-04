Op café met de ex-vrouw van ‘De Reus’

Het gevecht om de eerste te zijn: ook dat houdt een krantenjournalist overeind. In de derde aflevering van het Vier-programma Nieuwsjagers staat dit keer concurrentie centraal.

De Reus van de Bende van Nijvel die na 35 jaar eindelijk ontmaskerd wordt: in oktober 2017 was het nieuws dat Vlaanderen weken- en maandenlang in de ban zou houden. Een familielid van Christiaan B. uit Aalst had een jaar eerder contact opgenomen met de federale gerechtelijke politie met de melding dat Christiaan B. op zijn sterfbed had bekend dat hij De Reus van de Bende van Nijvel was. Twee kranten, één uit Vlaanderen en één uit Wallonië, brengen het nieuws als eersten. Pech voor onze krant, maar veel tijd om te treuren was er die dag niet: er moest alweer een nieuwe krant ­gemaakt worden, het liefst met ánder nieuws over de Bende van Nijvel. Reporter Pieter Huyberechts (foto) gaat op café in Dendermonde en slaagt erin als enige de ­ex-vrouw van De Reus te interviewen én haar op de foto te krijgen. Wanneer er nog meer nieuws over de Bende doorsijpelt, moet reporter Cedric Lagast alles uit de kast – en vooral uit de telefoon halen – om meer te weten te komen over de wapens en de munitie die magneetvissers uit het water haalden.

Reporter Dirk Coosemans maakt zijn borst nat: hij rijdt naar Oetingen, waar een landbouwer genoemd wordt in een dossier van een wandelaar die verdronk in een waterput in de buurt van ’s mans erf. De boer wordt de Schrik van het Pajottenland genoemd, maar dat blijkt na een bezoek nogal mee te vallen.

De camera’s van Nieuws­jagers trekken ook naar de Ardennen voor een bezoek aan het kasteel van Gert ­Verhulst én naar Brussel voor de rode loper van de ­uitreiking van de Mia’s.

INFO

nieuwsjagersvier, 20.35 uur