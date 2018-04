Onze Anderlecht-watcher zocht uit waarom Coucke en Van Holsbeeck met getrokken messen tegenover elkaar staan

Marc Coucke schiet op Herman Van Holsbeeck (63). Als Anderlecht straks buiten de top 3 eindigt, zal het de schuld zijn van zijn falende transferbeleid in de winter. De zondebok is gevonden, maar is dat wel terecht? Wat gebeurde er tijdens de transfermarkt van januari waardoor Coucke en Van Holsbeeck nu met getrokken messen tegenover elkaar staan? Een reconstructie.