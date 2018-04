Belfius-top boos op overheid die zelf meer dividend opstrijkt

De externe bestuurders bij staatsbank Belfius kunnen de 10 procent opslag die ze zichzelf wilden toekennen op hun buik schrijven. De regering vindt zo’n opslag niet meteen nodig, zeker omdat er onvoldoende draagvlak voor is. En dat valt slecht bij een aantal bestuurders.

”Wraakroepend, schandalig en hebberig.” De kritiek van de Belfius-vakbonden was vrijdag niet van de poes, toen ze vernamen dat de voorzitter en de niet-uitvoerende bestuurders bij Belfius zichzelf wilden trakteren op een opslag van 10 procent. Hun kritiek viel bij de hoofdaandeelhouder, de federale regering dus, niet in dovemansoren: nog diezelfde avond bevestigde het kabinet van financiënminister Johan Van Overtveldt (N-VA) dat er daarvoor “geen dringende noodzaak” is, ook al omdat er “onvoldoende maatschappelijk draagvlak” voor is.

“Ik heb de verhoging van de vergoeding met 10 procent verdedigd’, zegt Lutgart Van den Berghe, extern bestuurder bij Belfius en boegbeeld van Guberna, het Instituut voor Bestuurders. “De samenleving lijkt te denken dat het om zakkenvullerij gaat en het pakken van postjes. Dat is een feitelijk gebrek aan respect en erkenning voor onze inzet.” Een andere bestuurder die anoniem wenst te blijven, noemt het spijtig dat het debat in de pers is gevoerd. “Je zou denken dat de beslissing op voorhand afgetoetst was.”

De Belfius-bestuurders beslisten in 2012 hun vergoeding te verlagen uit solidariteit met het personeel dat toen moest inleveren. “Maar ondertussen heeft de overheid haar dividend zien stijgen en kregen het personeel en het management bonussen”, klinkt het. “Belfius staat er weer. Het leek ons redelijk om wat beloofd was in 2012 opnieuw toe te passen.” Hij relativeert bovendien de verhoging die toegekend zou worden: “Bruto zo’n 7.000 euro, waarvan de helft naar de belastingen zou gaan.”

Al ligt niet elke bestuurder wakker van de weigering: “We waren de afgelopen zes jaar bereid om het tegen die voorwaarden te doen, waarom zou dat nu moeten wijzigen?” zegt Rudi Vander Vennet, behalve extern bestuurder ook professor economie en banken aan de Universiteit Gent. Meer dan genoeg stof voor discussie dus op de eerstvolgende raad van bestuur bij Belfius.