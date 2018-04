“Binnen vijf jaar DNA-paspoortvan elke baby”

Nog een jaar of vijf, en dan maken we van elke pasgeborene in ons land een DNA-profiel aan dat voorspelt welke ziektes het kindje later mogelijk krijgt. Dat zegt professor Gert Matthijs van het UZ Leuven. Het ziekenhuis begint ­vandaag met die “genoomanalyses” bij patiënten met zeldzame ziektes. “Op termijn worden die tests algemeen. En we moeten ons dringend afvragen wat we met al die gegevens gaan doen.”