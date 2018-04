Waarom deze jonge West-Vlaming de oorlog verklaart aan het perfect getrimde gazonnetje. “Dit is een groene woestijn”

Het moet afgelopen zijn met onze obsessie voor een perfect getrimd gazonnetje. In een open brief verklaart de tuinconsulent Louis De ­Jaeger (24, foto) de oorlog aan wat hij “de groene woestijn” noemt. “Een gazon is niet alleen slecht voor de natuur, het kost ook veel meer tijd en energie om te onderhouden”, zegt hij. Volgens ­tuindokter Stefaan Bingé heeft hij een punt. “Maar een grasmat is rustgevend voor veel mensen.”