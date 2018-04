Zot zijn doet geen zeer: spits prijkt op achterwerk van fan

De Franse spits zag er de humor wel van in en nodigde de vurige supporter – al mag u ook gewoon ‘geschifte gek’ zeggen – uit voor een foto na de wedstrijd tegen West Ham, die met 4-1 gewonnen werd.

When you invite the fan who tatooed your face on his.. body #CrazyFan #Coyg pic.twitter.com/AVeJFGEJf0