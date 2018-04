CLUBNIEUWS. Goed nieuws voor Anderlecht uit Mechelen én uit ziekenboeg, geen pottenkijkers bij Club

Ook Genk en Club Brugge azen op de 20-jarige linksback maar Anderlecht is de eerste keus van Elias Cobbaut. Paars-wit kreeg nog goed nieuws uit de ziekenboeg. In aanloop naar de belangrijke wedstrijd in Genk dulden ze bij Club Brugge geen pottenkijkers. Voorts nog heel wat blessure- en transfernieuws: uw clubnieuws van de dag!

KV MECHELEN. Anderlecht eerste keus voor Cobbaut

Zoals we al schreven, dringt Anderlecht aan voor Elias Cobbaut, de 20-jarige linksback van KV Mechelen. Zowel sportief directeur Devroe als trainer Vanhaezebrouck wil de Belg er absoluut bij en ze maken een goede kans. Cobbaut geniet ook concrete interesse van Genk en Club Brugge, maar Anderlecht is zijn eerste keus. Bij paars-wit zijn de linksvoetige verdedigers dungezaaid en dat opent perspectieven, zeker aangezien hij links én centraal uit de voeten kan. Het Italiaanse Genoa deed een bod, maar Cobbaut groeit liever bij een Belgische topclub. (jug)

ANDERLECHT. Najar en Onyekuru met beloften, Boeckx traint met de groep

Eindelijk positief nieuws uit de ziekenboeg van Anderlecht. De beloften spelen vanavond tegen Lokeren en zowel Andy Najar als Henry Onyekuru doet mee. Eind december werd de Hondurees geopereerd en nu is hij weer wedstrijdfit. Als de test positief is, kan hij zondag al met de A-ploeg aantreden tegen Charleroi en de jonge Alexis Saelemaekers even ademruimte gunnen. Onyekuru staat nog iets minder ver. De Everton-huurling mag testen met de U21, maar Anderlecht zal geen risico’s nemen met de knieblessure die hij opliep in december.

Ook doelman Frank Boeckx ziet licht aan het einde van de tunnel. Vandaag probeert hij voor het eerst weer met de groep te trainen. De keeper sukkelt met een hernia die hem lange tijd pijn bezorgde, maar na een behandeling in Duitsland en een revalidatie bij kinesist Lieven Maesschalck mag hij proberen weer voluit te trainen. Matz Sels dit seizoen nog uit de goal spelen wordt wel moeilijk.(jug)

CLUB BRUGGE. Drie gesloten trainingen

Vijf dagen na de spectaculaire topper tegen Standard wacht Club Brugge vrijdag alweer een moeilijke opdracht in Genk. In aanloop naar die belangrijke wedstrijd houdt coach Ivan Leko drie gesloten trainingen op dinsdag, woensdag en donderdag, en dit telkens om 10.30 uur. Afzakken naar het Jan Breydelstadion om onder een lentezonnetje een training mee te pikken, heeft dus geen zin. Gisteren kregen de spelers een dagje vrij. (jve)

AA GENT. Mitrovic op bezoek bij Buffalo’s

Mitrovic was zondagavond op de afspraak in Charleroi om de Buffalo’s aan te moedigen. Toen de Gentse fans Mitrovic in hun rangen opmerkten, steeg er een applaus op uit het bezoekersvak. Na afloop ging hij (op krukken) ook nog even langs in de Gentse kleedkamer. Gisteren reisde hij alweer voor een tweetal weken naar Servië, waar hij verder revalideert. Raskin is geselecteerd voor het EK U17 dat vanaf volgende week plaatsvindt in Engeland. De jonge Duivels treffen er in de groepsfase Ierland, Bosnië-Herzegovina en Denemarken.(ssg)

KRC GENK. Heynen en Berge in zandbak

De spelers die een groot deel van de wedstrijd tegen Anderlecht op het veld stonden, kregen een recuperatietraining. Verder waren er ook een aantal jongens van de A-kern geselecteerd voor de beloften. Zo verschenen enkel de doelmannen en drie veldspelers, Buffel, Mata en Samatta, op het veld. Zij kregen een fysieke prikkel. De zandbak was het speelterrein voor Berge en Heynen, die in volle revalidatie zitten van een langdurige blessure. Zij werden uitgebreid onder handen genomen door kine Bram Swinnen.(rco)

KV OOSTENDE. Bushiri sukkelt met hamstrings

Banda moest wegens krampen bij het ingaan van het laatste kwartier het terrein verlaten. Zo kreeg Bataille speelgelegenheid. Bushiri haalde evenmin het einde van de match. Zes minuten voor affluiten stond Nkaka klaar om in te vallen en stapte Zivkovic al naar de zijlijn. Bushiri wees echter naar zijn hamstrings en stapte van het terrein. Maandag was er geen training. KVO houdt een enquête onder de fans, waarin hun mening wordt gevraagd omtrent alles wat met de club te maken heeft. Wie deelneemt, maakt kans op een prijs.(rpo, jve)

KV KORTRIJK. Seizoen voorbij voor Kumordzi

Kumordzi viel vrijdag uit tegen Zulte Waregem. Nadat hij een bal weggetrapt had, voelde hij een stekende pijn in zijn hamstrings. Na onderzoek blijkt nu dat hij een scheurtje in de spier heeft opgelopen en vier weken out zal zijn. Daarmee lijkt hij een kruis te moeten maken over de rest van het seizoen. Een aderlading voor de Kerels. De kans is groot dat Palmer-Brown Kumordzi centraal achterin zal vervangen. Met ook de geschorste D’Haene zal coach De Boeck puzzelwerk hebben in zijn verdediging voor de wedstrijd tegen Lierse.(gco)

OH LEUVEN. Kehli wil langer in Leuven blijven

Samy Kehli, die afgelopen weekend tegen Moeskroen terugkeerde uit blessure en OHL meteen de nodige aanvallende impulsen bijbracht, heeft zin om nog wat langer in Leuven in te blijven. De Fransman is eigendom van Lokeren en zijn huurcontract loopt in principe af. “In theorie moet ik terug naar Lokeren, maar ik zit hier prima in Leuven. Ik zie geen reden om hier niet nog een jaartje langer te blijven. Van Peter Maes of anderen bij Lokeren heb ik niets meer gehoord. Ik heb zelfs geen idee of ze mij nog wel volgen.”(mah)