KitKat bijt in het stof tegen Leo

De vier ‘vingers’ van het chocoladekoekje KitKat zijn niet typisch genoeg om Nestlé het alleenrecht op het gebruik ervan toe te kennen. Dat heeft de advocaat-generaal van het Europees Gerechtshof geadviseerd in een rechtszaak die werd aangespannen door Mondelez, fabrikant van de bekende Leo’s.

De rechter had Nestlé opgedragen om te bewijzen dat consumenten overal in Europa een chocoladekoekje met vier vingers associëren met KitKat. Maar onder meer in ons land, Griekenland en Portugal werd in de bevraging veel vaker verwezen naar Leo. En dus “kan de vorm niet als beschermd worden beschouwd” en verliest Nestlé zijn patent. Slecht nieuws voor KitKat, want het Gerechtshof volgt zo goed als altijd de aanbeveling van de advocaat-generaal.