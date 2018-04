Dit is de dader van Toronto

De bestuurder van de bestelwagen die tientallen voetgangers omverreed in de Canadese stad Toronto is geïdentificeerd. De politie heeft bevestigd dat het om de 25-jarige Alek Minassian uit Richmond Hill (Ontario) gaat.

Op sociale media worden beelden verspreid van wat de LinkedIn-pagina van de jongeman zou zijn. Volgens die pagina is hij een student aan Seneca College. Volgens CBS is hij wel degelijk dezelfde man die de bestelwagen bestuurde.

Minassian man had een bestelwagen bij de firma Ryder gehuurd en zou rond 13.30 uur lokale tijd ruim 2 kilometer lang opzettelijk over het trottoir gereden hebben om voetgangers omver te rijden. Tien mensen lieten het leven, vijftien anderen raakten gewond. Verschillende mensen zijn nog in kritieke toestand.

Na de aanrijdingen stond de beschadigde bestelwagen geblokkeerd op een trottoir. Er volgde een confrontatie met de politie. In een video is te horen hoe een agent de bestuurder herhaaldelijk aanmaant op de grond te gaan liggen. De bestuurder dreigde met een vuurwapen, maar de politie kon hem uiteindelijk inrekenen zonder dat een schot werd gelost. Volgens getuigen zou hij “dood mij” hebben geroepen.

This @TPSOperations officer shows remarkable calm. Anyone know who this is? pic.twitter.com/FCw20FOaKH — Diana Swain (@swaindiana) 23 april 2018

Wat het motief is van de man is voorlopig onduidelijk, maar er wordt wel gesproken van een aanslag. CBS meldt, op basis van bronnen bij de overheid, dat de bestuurder niet geassocieerd is met gekende terreurorganisaties, al is dat nog niet bevestigd.