Oud-president George H.W. Bush opgenomen in ziekenhuis

De voormalige Amerikaanse president George H.W. Bush is opgenomen in het ziekenhuis in Houston, de dag na de begrafenis van zijn vrouw Barbara. Dat meldt zijn woordvoerder Jim McGrath maandag.

De 93-jarige Bush, van 1989 tot 1993 de 41ste president van de Verenigde Staten, werd zondagochtend opgenomen, nadat hij een bloedvergiftiging had opgelopen na een infectie. “Hij reageert op de behandeling en lijkt te herstellen”, zegt McGrath maandag.

Zaterdag woonde Bush nog de begrafenis van zijn vrouw Barbara bij, die vorige week dinsdag op 92-jarige leeftijd thuis in Houston (Texas) overleed. Het echtpaar was 73 jaar lang getrouwd. Hun oudste zoon George W. Bush was de 43ste president van de Verenigde Staten, van 2001 tot 2009.