Man rijdt met bestelwagen 10 voetgangers dood in Toronto: dit weten we al

Een witte bestelwagen reed tientallen voetgangers aan in Toronto. Wat is er precies gebeurd? Wie is de dader? Wie zijn de slachtoffers? Wij zetten op een rijtje wat al geweten is.

Foto: rr

De 25-jarige Alek Minassian huurde een witte bestelwagen van de firma Ryder en reed maandag rond 13.30 uur op een grote weg in Toronto, toen hij plots het trottoir opreed. Kilometerslang slalomde hij over de weg en het trottoir en reed hij voetgangers aan. Daarbij kwamen tien mensen om het leven en raakten vijftien anderen gewond.

De zwaar gehavende bestelwagen kwam tot stilstand op een trottoir en het kwam tot een confrontatie met de politie. Minassian dreigde met een vuurwapen, maar nadat een politieagent hem talloze keren aanmaande om op de grond te gaan liggen, kon hij gearresteerd wordenzonder dat een schot werd gelost. De man zou een student uit Ontario zijn.

LEES OOK: Dit is de dader van Toronto

Foto: REUTERS

De politie en autoriteiten zijn er op basis van de getuigenissen van overtuigd dat dit een opzettelijke aanval was, al zeggen ze nog geen idee te hebben van het motief van de jongeman. Ze hebben geen weet van banden met terreurorganisaties en zeggen dat er geen dreiging is voor de nationale veiligheid. Het onderzoek draait op volle toeren.

Over de identiteiten, laat staan nationaliteiten, van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Nog niet iedereen is geïdentificeerd. Buitenlandse Zaken meldt voorlopig geen weet te hebben van Belgische slachtoffers.

Getuigen zagen een jong meisje en bejaarden aangereden worden. Iemand zag een kinderwagen in de lucht vliegen. Volgens getuigen leek de buurt wel een oorlogsgebied.

Van de gewonden zijn nog zeker vier mensen in kritieke toestand en twee in een ernstige toestand.

LEES OOK: Bestelwagen rijdt in op voetgangers in Toronto: 10 doden, 15 gewonden

Foto: AP

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: AP