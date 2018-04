18 houthakkers doodgeschoten aan rand van bos door Boko Haram

De jihadi’s van terreurgroep Boko Haram hebben in het noordoosten van Nigeria achttien houthakkers om het leven gebracht. Drie andere burgers kwamen om toen hun konvooi op een mijn reed. Dat zeggen militieleden en een bewoner maandag.

De twee incidenten gebeurden zondag dicht bij de aan elkaar grenzende steden Ngala en Gamboru, in het oosten van de staat Borno, aan de grens met Kameroen. “We verloren in totaal 21 personen bij twee aparte aanvallen van opstandelingen van Boko Haram”, zei Umar Kachalla vanuit Gamboru, die lid is van een burgerlijke militie die aan de zijde van het leger tegen de terreurgroep strijdt.

De houthakkers werden doodgeschoten aan de rand van het bos van Wulgo, op vijftien kilometer van Gamboru. “Ze openden het vuur toen de groep terugkeerde naar de stad”, zei Kachalla. Volgens een ander militielid, Shehu Mada, lagen de lichamen verspreid over honderden meters. “De meesten werden in het hoofd en de rug geschoten.”

Konvooi rijdt op mijn

Het voertuig dat op een mijn reed, maakte deel uit van een konvooi dat begeleid werd door het leger. De mijn, die er door de jihadi’s was gelegd, doodde drie personen nabij het dorp Wumbi, op twintig kilometer van Ngala, zei Umar Kachalla. “Drie personen, onder wie de bestuurder, kwamen om en elf passagiers raakten gewond.”

Abubakar Yusuf, een inwoner van Ngala, bevestigde de balans. De slachtoffers werden dezelfde dag nog begraven. Ngala, waar 80.000 ontheemden wonen die voor Boko Haram op de vlucht sloegen, ligt slechts op drie kilometer van Gamboru.