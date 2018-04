Te koop: een derde van Brussels Airport

Een derde van Brussels Airport staat te koop. De Australische financiële groep Macquarie wil haar belang (36 procent) van de hand doen, schrijft De Tijd dinsdag.

De luchthaven heeft drie aandeelhouders: Macquarie, het pensioenfonds van het onderwijzend personeel van de Canadese provincie Ontario (OTPP, 39 procent) en de Belgische staat (25 procent + 1 aandeel). Macquarie besliste begin vorig jaar zijn aandelen van de hand te doen. OTPP heeft een voorkooprecht op die stukken. Omdat de Australiërs het onderste uit de kan wilden halen, gingen ze ook met andere geïnteresseerde partijen praten, tot groot ongenoegen van OTPP. Het Canadese pensioenfonds trok zelfs naar een arbitragerechtbank in Londen om te verhinderen dat Macquarie confidentiële informatie over de luchthaven zou vrijgeven aan een derde partij.

Maar dat conflict - het grootste obstakel voor de deal - is bijna verleden tijd, vernam De Tijd. De ‘vrede’ moet enkel nog geformaliseerd worden, waardoor de verkoop van het Macquarie-belang in een stroomversnelling komt. Het startschot zou in de komende weken worden gegeven.