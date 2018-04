YouTube verwijdert 8,3 miljoen video’s in drie maanden

YouTube heeft vanaf oktober tot en met december 2017 in totaal 8,3 miljoen video’s verwijderd van zijn website. Dat heeft de Google-dochter maandag bekendgemaakt. Het gaat vooral om spam of pornografisch materiaal.

Bij het verwijderen van ongepaste inhoud maakt YouTube sinds juni 2017 gebruik van automatisch leren (“machine learning”). En de technologie blijkt succesvol. Zo werden 6,7 miljoen van de verwijderde video’s geseind door algoritmes en niet door gebruikers.

De videowebsite slaagt er door extra investeringen in technologie ook in om ongepaste filmpjes veel sneller te verwijderen. Van de 6,7 miljoen die door algoritmes werden gedetecteerd, verwijderde YouTube 76 procent nog voor er een enkele keer naar kon worden gekeken. “Ter illustratie: in het begin van 2017 werd 8 procent van de wegens gewelddadig extremisme geseinde video’s verwijderd met minder dan tien views. Nu hebben meer dan de helft van de video’s die we verwijderen wegens gewelddadig extremisme, minder dan tien views”, luidt het.

In totaal werden in het laatste kwartaal ruim 9,2 miljoen video’s geseind door gebruikers van het platform.