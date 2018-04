Ex-Miss België getuigt over brutale overval: “Ze duwden kalasjnikov in mijn gezicht”

Voormalig Miss België Julie Taton is een paar jaar geleden het slachtoffer geweest van een gewelddadige home invasie. De 34-jarige Taton vertelt nu voor het eerst over die gebeurtenissen in de Waalse kranten van Sud Presse.

Julie Taton, intussen aan het werk als model en tv-presentatrice bij RTL, werd Miss België in 2003. In de Waalse kranten van SudPresse getuigt ze over wat haar een paar jaar geleden is overkomen.

In 2013 was ze op bezoek bij een bevriend cosmetisch chirurg in Luik. Samen met andere vrienden had het gezelschap daar een diner. Rond 22.30 uur waren overvallers het huis binnengedrongen. “Ze duwden kalasjnikovs in ons gezicht en dwongen ons onder de tafel. We waren in shock”, getuigt Taton nu voor het eerst over die bewuste avond.

Er waren ook kinderen aanwezig die avond. De echtgenoot van Taton was er niet bij toen de overvallers binnenkwamen. Hij zou later aansluiten en kwam net toe op het moment dat de overvallers er al waren. “Er was paniek in het huis, de overvallers schreeuwden wie hij was, of hij de politie had gewaarschuwd. We werden daarna met z’n allen opgesloten in een kamer in het huis, tussen de keuken en het salon.”

De overvallers namen grote sommen geld en juwelen mee, ook van Taton. De daders werden nooit gevat. Volgens de ex-Miss België heeft de bevriende chirurg een groot trauma overgehouden aan de overval. “Hij is die agressie nooit echt te boven gekomen”, gaat Taton verder. “Hij heeft er intussen ook een hersentumor door ontwikkeld. Hij is ook met zijn praktijk moeten stoppen.”