De fatale 23e april 2013, de dag waarop 1.130 arbeiders van textielfabriek niet meer naar huis zouden terugkeren

Honderden mensen hebben dinsdag in Bangladesh de fabrieksramp van Rana Plaza herdacht. Vijf jaar geleden kwamen er zeker 1.130 mensen om het leven toen de textielfabriek in een buitenwijk van de Bengalese hoofdstad Dhaka instortte. Zowat 2.000 anderen raakten gewond.

Mensen die de ramp overleefden en naasten van overleden slachtoffers legden bloemen neer aan het monument dat werd opgericht op de plaats waar de ramp op 23 april 2013 plaatsvond. Tijdens betogingen werd geëist dat de verantwoordelijken gestraft zouden worden.

“De gewonde werknemers zijn levende doden geworden”, aldus vakbondsvertegenwoordiger Jolly Talukder. “We vragen dat het proces van de schuldigen snel wordt gevoerd. Vijf jaar na de ramp is er nog bijna geen enkele vooruitgang in het proces.”

De eigenaar van Rana Plaza en een veertigtal andere mensen worden vervolgd, maar er werd nog geen uitspraak gedaan.

Het gebouw van acht verdiepingen was opgetrokken met minderwaardig materiaal. De managers van de textielfabrieken hadden de arbeiders gedwongen, ondanks grote scheuren in het gebouw, aan het werk te gaan. Er werden kleren gemaakt voor grote westerse merken.

Bangladesh is een van de grootste textielexporteurs. De sector stelt naar schatting vier miljoen mensen tewerk, vaak in onderaanneming van bekende merken. De lonen behoren er tot de laagste ter wereld (vanaf 53 euro per maand).