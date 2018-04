Getuigen zien hoe bestuurder bewust op voetgangers inrijdt: “Lichamen vlogen in het rond. Het was precies een film”

“Ik zag hoe de dader met zijn voertuig een vrouw tegen een bushokje knalde. Nadien lag ze daar op de grond, met rond haar duizenden stukjes glas.” Het is de trieste getuigenis van een chauffeur over wat hij zag tijdens de vernielingstocht van de 25-jarige Alek Minassian. Net als hem zagen nog vele tientallen getuigen hoe de onschuldige slachtoffers geen schijn van kans maakten. “Dit is vreselijk.”

Kasra Ebrahimi is een student die op een aantal straten van de aanslag woont. Aan de Canadese nieuwswebsite CBC vertelt hij wat hij precies gezien heeft. “Ik zag de bestelwagen op het trottoir rijden. Hij raakte mensen, die nadien in de lucht vlogen. Het zag er echt uit als in een film. De mensen waren aan het schreeuwen”, vertelt hij. Ebrahimi zag een vijftal mensen op de grond liggen. “Maar ik denk niet dat ze nog in leven waren.”

LEES OOK. Man rijdt met bestelwagen 10 voetgangers dood in Toronto: dit weten we al

Dainis Covers zag op zijn beurt hoe de bestelwagen hem de pas afsneed en even verderop een iemand aanreed die de straat aan het oversteken was. “De dader trok snel op en reed recht op de man af. Het slachtoffer vloog recht de lucht in, hoger dan de bestelwagen.” Covers snelde naar het slachtoffer en probeerde hem te helpen. “Ik wou zien of hij oké was. Maar hij was buiten bewustzijn en bloedde uit zijn oren.” Ook andere getuigen kwamen snel ter plaatse en belden de hulpdiensten. “Ik heb er geen woorden voor”, zegt Cevers. “Dit is vreselijk.”

(lees verder onder de foto)

Mensen leggen bloemen en kaarsen neer op de plaats van de aanslag. Foto: AFP

Hartaanval

Vasiola Bibolli ontsnapte zelf nipt aan de dood: terwijl ze een Starbucks buitenwandelde, werd ze nét niet geraakt door de bestelwagen. Zelf zag ze het voertuig niet naderen, het was een vriend die haar op het nippertje kon wegtrekken. Even later zag ze hoe de dader twee voetgangers opschepte, onder wie een oude vrouw. “Het trottoir staat rond lunchtijd altijd goed volgepakt. De mensen raakten echt in paniek en begonnen te schreeuwen.”

Student Amir Bahmeyeh kreeg naar eigen zeggen “bijna een hartaanval” toen hij zag hoe de bestuurder “als een gek en met hoge snelheid” vijf mensen raakte. De student - afkomstig uit Iran - maakt zich zorgen over de veiligheid in de stad. “Toen ik hier arriveerde, vertelde men mij dat dit een veilig land was, met vriendelijke mensen. Dat is ook de reden waarom ik hier blijf. Maar nu ik deze aanslag heb gezien, wil ik misschien terug naar mijn thuisland. Daar zie ik zoiets niet opduiken.”

(lees verder onder de foto)

Foto: AP

Duizenden stukjes glas

Taxichauffeur Nana Agyeman-Badu zag in de verte plots een bestelwagen op het trottoir rijden. “Ik vroeg me af wat het voertuig daar deed”, vertelt hij aan CBC. “Misschien ging het om een levering voor een winkel?” Badu parkeerde vervolgens zijn wagen en zag hoe diezelfde bestelwagen plots een brandweerkraan en een krantenkiosk omver reed. Vervolgens zette hij vaart richting een bushokje, waar net op dat moment een vrouw aan het wandelen was. “De vrouw probeerde het voertuig nog te ontwijken, maar ze werd tegen het bushokje geramd”, zegt Badu, die haar vervolgens op de grond zag liggen tussen duizenden stukjes glas. “Nadien zag ik het voertuig gewoon doorrijden. Ik ben vervolgens uit mijn wagen gesneld om de vrouw te helpen. Ze vroeg zich af waar ze was. Wij moesten haar vertellen dat ze van de weg was gemaaid.”