Man laat zich helemaal gaan voor flitscamera’s en krijgt celstraf van acht maanden

Een bedrijfsleider uit het Engelse plaatsje Grassington heeft deze week een celstraf van acht maanden en een rijverbod van zestien maanden gekregen. In minder dan een week tijd had hij drie keer zijn middelvinger opgestoken naar de flitscamera’s. Daarnaast had hij ook een laser jammer in zijn Range Rover, een apparaat dat ervoor zorgt dat camera’s de snelheid van zijn voertuig niet kunnen meten.

Timothy Hill (67) liet zich tussen 9 december en 13 december 2017 maar liefst drie keer gaan voor de flitscamera’s op de A19 in North Yorkshire. Iedere keer stak hij heel duidelijk zijn middelvinger op.

De lokale politie ontdekte ook dat ze zijn snelheid niet konden zien. De reden? De Engelsman had een zogenaamde laser jammer geïnstalleerd.

Hill had nog geprobeerd om het toestelletje te vernietigen, maar gaf in de rechtbank toe dat hij er eentje had. De rechter veroordeelde hem tot een gevangenisstraf van acht maanden en een rijverbod van zestien maanden. “Dit was vooral de perfecte manier om onze aandacht te trekken”, klonk het.