Twee van de vier verdachten blijven in de cel, twee anderen verschijnen vrijdag voor de raadkamer Foto: rr

Antwerpen - Twee Afrikaanse jongens blijven een maand langer in de cel voor de verkrachting van twee Nederlandse meisjes die in Antwerpen kwamen fuiven. Twee medeplichtingen verschijnen vrijdag voor de raadkamer. Intussen gaat men er van uit dat de meisjes bedwelmd en gefilmd werden. Maar de beelden blijven onvindbaar.

Twee Nederlandse meisjes van 21 en 22 jaar kwamen vorige maand een weekendje naar Antwerpen. Om te shoppen en uit te gaan in club Roxy. Daar leerden ze enkele Afrikaanse jongens kennen. Daar is iedereen het over eens. Maar eens ze de dancing verlieten, vanaf daar lopen de versies niet meer gelijk.

Twee jongens begeleidden hen die nacht naar hun hotel en werden uitgenodigd om mee binnen te gaan. Volgens hun versie toch. De meisjes ontkennen dat.

Ook over wat er zich allemaal heeft afgespeeld in de kamer, blijft er nog altijd veel twijfel en onduidelijkheid bestaan. Omdat de meisjes zich amper iets kunnen herinneren van de groepsverkrachting.

Dat er seksueel contact is geweest, dat staat vast. Wellicht werden ze eerst bedwelmd en konden ze geen weerstand bieden toen ze seksueel werden misbruikt. Door verschillende jongeren. Want eens binnen lieten de twee nog twee andere vrienden binnen.

Van de aanranding zelfs zijn beelden gemaakt met een gsm, zo bleek gisteren op de raadkamer. Alleen, zijn die nergens meer te vinden. Hun smartphones zijn onderzocht door specialisten. Mogelijk zijn de beelden via Snapchat gestuurd en intussen verdwenen. Dat onderzoek loopt nog.

Ook blijkt nu dat op het terras een ballon is gevonden die vermoedelijk werd gebruikt om de meisjes te bedwelmen met lachgas. Zo een ballon wordt dan gevuld met patroontjes die vrij te koop zijn in de winkel. Het is niet bij wet verboden maar experts waarschuwen wel voor de gevaren ervan.

Uitgenodigd door meisjes

Een van de vier aangehouden verdachten, Mohamed S. (22) uit Antwerpen, heeft bekentenissen afgelegd. Maar volgens hem gebeurde alles met instemming. “Mijn vrienden en ik hebben die vrouwen in de discotheek ontmoet. Een van de vrouwen heeft mij naar haar hotelkamer uitgenodigd.”

Opmerkelijk: S. beweert dat hij zelf ook verdoofd was. “Door de alcohol. Iemand heeft mij de hele avond sterke drank ingeschonken. Doordat ik dronken was, kon één van mijn vrienden meeglippen. Hij liet de anderen binnen.”

Tijani D. (19), Eliel B. (20) en Lamine N. (20) beroepen zich op hun zwijgrecht, of ontkennen de verkrachting.