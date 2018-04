Man veroordeeld wegens seks met herdershond Rasko: “Dier vroeg er zelf om”

Oudenaarde - Drie maanden gevangenis (met uitstel), 6.000 euro boete en drie jaar verbod om dieren te houden. Die straf legde de correctionele rechtbank van Oudenaarde op aan D.D.M, een dogsitter die seks had met een herdershond waarop hij moest passen. Dat meldt dierenrechtenorganisatie GAIA in een persbericht. Volgens de beklaagde vroeg de hond “er zelf om”.

H.P. ging van 22 tot 30 januari 2016 op vakantie met zijn gezin. Via de website www.petsitter.be deed hij een beroep op D.D.M als oppasser voor zijn hond Rasko. Het was niet de eerste keer dat H.P. de beklaagde inschakelde als ‘dogsitter’. Toen P. tijdens zijn vakantie naar de beelden van de camera’s in zijn woning keek, kon hij zien dat D.D.M. naakt rondliep in zijn huis en meermaals seksuele handelingen pleegde met zijn hond Rasko. Dat ondanks het feit dat D.D.M. op de hoogte was van de camera’s.

P. besloot om vervroegd naar huis te keren en diende een klacht in tegen de oppasser. Die gaf achteraf ook zelf toe dat hij twee keer seksuele handelingen had gesteld met de hond. Ook dierenrechtenorganisatie GAIA stelde zich burgerlijke partij in de zaak.

“Duidelijk signaal”

Dinsdag kwam het tot een veroordeling. De correctionele rechtbank van Oudenaarde legde D.D.M. een verbod van drie jaar om nog dieren te houden op straffe van 25 euro dwangsom per dag. Daarnaast werd hij nog veroordeeld tot het betalen van een effectieve boete van 6.000 en een gevangenisstraf van drie maanden met uitstel.

GAIA kreeg 1 euro voor geleden morele schade en een rechtsplegingsvergoeding. Voorzitter Michel Vandenbosch reageert tevreden. “De rechtbank heeft een klaar en duidelijk signaal gegeven: seks met dieren is strafbaar en verwerpelijk. Weerloze dieren misbruiken is ontoelaatbaar.”

“Bijwerking van medicatie”

De rechter tilde er zwaar aan dat de beklaagde de feiten die hij meerdere keren pleegde, ook nog eens bagatelliseerde. D.D.M. gaf blijk van een gebrek aan schuldinzicht. Bovendien beweerde de beklaagde dat het de hond zelf was die vroeg om seksueel bevredigd te worden. De rechter ging niet in op de uitvlucht van de verdediging van de beklaagde die stelde dat zijn seksuele drang een bijwerking was van zijn medicatie.