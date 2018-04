Relatietips nodig? Tim uit ‘Temptation Island’ en Kaat Bollen geven interactieve workshop flirten

Leuven - Al wie niet kan wachten op relatieadvies: Tim uit ‘Temptation Island’ laat dinsdagavond zien hoe je moet flirten. Dat doet hij samen met seksuologe Kaat Bollen tijdens een evenement van VTK, de Leuvense studentenkring van Burgerlijk Ingenieurs. Onder de noemer: ‘Timtation Flirtation’.

Tim Wauters (30) is allesbehalve een onbesproken figuur in het huidige seizoen van ‘Temptation Island’. In één dag tijd ging ‘de playboy van Aalst’ van “huisje tuintje kindje met Deborah Leemans” naar “Cherish, de liefde van mijn leven”. Zijn trouwplannen borg hij niet op, maar hij veranderde gewoon zijn bruid. Toch schreeuwt hij van de daken dat hij een expert is op het vlak van vrouwen.

Aangezien hij zogezegd al tussen de “500 en 700 vrouwen” in zijn bed heeft gehad, zal hij nu ook zijn opwachting maken in een Leuvense aula, om de studenten wat bij te leren over flirten. Dat kondigt studentenkring VTK aan op hun sociale media kanalen. “Wij gaan jullie liefdesleven naar een hoger niveau tillen door een workshop flirten van, jawel, de enige echte Tim van Temptation Island”, klinkt het bij VTK. Ondertussen zal Kaat Bollen hem een spervuur van vragen voorleggen.

De tips van Timtation zullen te horen zijn in de Vesalius Aula in Leuven, om 21 uur. De locatie suggereert iets anders, maar het wordt geen stilzwijgende monoloog van de “flirtkoning”. Integendeel: de deelnemers mogen rekenen op een interactieve workshop over seksualiteit en flirten, waar seksuologe Kaat Bollen hem het vuur aan de schenen legt.