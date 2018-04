AS Roma wil tegen Liverpool wraak voor berucht ‘spaghetti-incident’ in finale Champions League

AS Roma gaat vanavond op zoek naar wraak. In het seizoen 1983-84 namen de Romeinen voor het eerst deel aan Europacup I – de voorloper van de Champions League – en verrassend stootten ze meteen door naar hun eerste (en enige) finale. In het eigen Stadio Olimpico was Roma zelfs favoriet, maar toch verloor het van… Liverpool.

Na 120 minuten stond het 1-1, maar dewonnen via penalty’s, met dank aan Bruce Grobbelaar. De Zimbabwaanse doelman pakte geen bal, maar haalde Graziani uit zijn concentratie dankzij zijn– als een dronkenlap wachtte hij op zijn lijn. “Ik had net voordien in de netten gebeten en toen dacht ik aan spaghetti”, legde Grobbelaar later uit.