De situatie in het grootste vluchtelingenkamp ter wereld wordt nog helser door nieuwe dreiging

Velen zitten al maanden vast in een van de grootste vluchtelingenkampen ter wereld nadat hun leven in eigen land bedreigd werd: honderdduizenden Rohingya. De omstandigheden in dat vluchtelingenkamp waren al erbarmelijk. Maar nu is er ook nog een nieuwe bedreiging bijgekomen voor de vluchtelingen.

Met meer dan 600.000 zijn ze, de Rohingya-vluchtelingen die in Bangladesh vastzitten. Ze zijn gevlucht uit hun thuisland, uit buurland Myanmar. Daar worden ze, als moslimminderheid, vervolgd, verkracht en vermoord. Al maanden is er daardoor een exodus aan de gang.

Het vluchtelingenkamp bevindt zich net over de grens. De tocht om daar te geraken is hels. Maar de meeste Rohingya zijn zo wanhopig dat ze hun leven riskeren. De voorbije maanden waren er tientallen getuigenissen van vluchtelingen die onderweg geliefden verloren, opgejaagd en doodgeschoten door het Myanmarese leger bijvoorbeeld, of nadat de Naf-rivier, een laatste hindernis, te gevaarlijk bleek te zijn.

De mensen die toch in Bangladesh geraken, krijgen het minstens even hard te verduren. Weinig voedsel en water, gebrekkige hygiëne, woekerende ziektes, geen degelijk dak boven het hoofd. Of nog: ook daar moeten de vluchtelingen op hun hoede zijn. Al meerdere keren werden er Rohingya gedood door olifanten die richting de kampen trekken op zoek naar voedsel. En er komt nu nog een nieuwe dreiging bij. Het regenseizoen is gestart. De regen dreigt een groot deel van de al schamele hutjes gewoon weg te spoelen. Hun thuis was al weg, het dak boven hun hoofd bijna ook.

Cyclonen en moesson

Deze maand is namelijk de start van zeer onstabiel weer in de regio. Het risico op cyclonen neemt sterk toe. En vanaf juni begint ook het echte regenseizoen. Het gaat dan niet om dagelijks wat miezerig weer. Het gaan wél om heuse regenbuien, uren aan een stuk soms. Het hemelwater dat met bakken uit de lucht valt. Dat kan niet alleen de huisjes wegvagen, maar ook het risico op overstromingen en landverschuivingen is bijzonder groot. En mogelijkheden om te schuilen voor die regen of weg te vluchten van de overstromingen zijn er niet. Het regenseizoen kan ook de al beperkte voedselvoorraad in het gedrang brengen. De eerste zware regens van het seizoen hebben dat trouwens al gedaan: delen van het vluchtelingenkamp kwamen vorige week al onder wat er te staan. Hulporganisaties waarschuwen al maanden voor de gevaren van de naderende moesson. “Als een grote storm het kamp passeert, zal dat niet minder zijn dan desastreus”, zegt Daphnee Cook, woordvoerster van hulporganisatie Save the Children.

Dat honderden bomen werden weggekapt om plaats te maken voor tentjes en hutjes, maakt de ondergrond er alleen nog maar onstabieler op, met ook risico’s op modderstromen. En ook het aantal ziektes kan sterk toenemen. Overstromingen kunnen de latrines doen overlopen en zo ziektes meer verspreiden.

Deze maand werd dan wel gestart met de repatriëring van Rohingya weer naar Myanmar, dat is vooral een werk van heel lange adem. Midden april werden de eerste 5 vluchtelingen gerepatrieerd. In totaal zijn ze met bijna 700.000. Meer dan de helft van hen is jonger dan 18. Bangladesh heeft wel aangekondigd dat 100.000 vluchtelingen naar veiligere ondergrond zullen gebracht worden en nog eens 100.000 naar een afgelegen eiland aan de zuidkust van het land, maar de plannen daarvoor komen maar traag op gang. Bangladesh heeft het over een herlocatie in juni, maar tegen dan is het misschien al te laat.

De Rohingya, een moslimvolk dat vooral in de Rakhine State in Myanmar woont, hebben al tientallen jaren te maken met geweld en onderdrukking in het overwegend Boeddhistische Myanmar. Zo mogen ze officieel geen burger worden van het land en krijgen ze geen toegang tot de gezondheidszorg of tot de scholen. Al meer dan 120.000 Rohingya zitten sinds 2012 vast in een soort van concentratiekampen.

Eind 2016 laaide dat geweld opnieuw ernstig op na een incident aan een grenspost. Sindsdien heeft het leger van Myanmar een offensief ingezet en wordt er opnieuw zwaar geweld gebruikt tegen het volk. Nadat militante Rohingya in de zomer van 2017 als reactie op de vervolgingen een politiepost hadden aangevallen, werd het geweld tegen de moslimminderheid opgevoerd. Honderden dorpen werden intussen platgebrand. Er is ook sprake van systematische verkrachtingen, mishandelingen en executies. Volgens de VN is er sprake van etnische zuiveringen. Ook het woord ‘genocide’ werd al een aantal keer in de mond genomen. De aanvallen op Rohingya zijn systematisch en gecoördineerd, zo bleek eerder ook al uit een rapport van de VN. Al meer dan 650.000 Rohingya zijn intussen op de vlucht. Artsen Zonder Grenzen meldde eind 2017 nog dat er intussen al meer dan 6.700 moslims werden vermoord. De VN bestempelde de situatie in Myanmar en buurland Bangladesh intussen al als de ‘snelst groeiende humanitaire crisis ter wereld’.

