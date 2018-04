Francken: “Brussel volgende kaap om te nemen”

Brussel - Staatssecretaris Theo Francken stelde dinsdagochtend de lijsttrekkers voor van de voorlopig elf Brusselse gemeenten waar de N-VA tijdens de gemeenteraadsverkiezingen zal opkomen.

Francken stelde de Brusselse lijsttrekkers van de N-VA dinsdagochtend voor in de bibliotheek Muntpunt. “Na de veranderingen die we op Federaal en Vlaams niveau hebben teweeggebracht, is Brussel de volgende kaap om te nemen”, zei hij bij aanvang. “Ik ben ervan overtuigd dat we veel meer gemeenteraadsleden in het Brussels Gewest zullen halen. We zijn een partij geworden waarvoor nu ook Franstaligen openstaan.”

Daarna stelde hij gemeente voor gemeente de plaatselijke lijsttrekker voor. Zo wordt het in Schaarbeek Cieltje Van Achter, ondervoorzitter van de partij en schoondochter van Vlaams minister-president Geert Bourgeois. In Brussel-stad trekt Brussels parlementslid Johan Van den Driessche de lijst, in Ganshoren wordt dat Vlaams parlementslid Karl Vanlouwe.

Molenbeek

Eerder in de ochtend raakte al bekend dat Laurent Mutambayi, de rechterhand van Francken met Congolese roots, de lijst van de Vlaams-nationalisten zal trekken in Sint-Jans-Molenbeek. Hij wil er inzetten op veiligheid, identiteit en integratie, schrijft stadsmagazine Bruzz.

Francken sprak verder de ambitie uit om in alle negentien Brusselse gemeenten aan de verkiezingen te kunnen deelnemen.