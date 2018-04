Geen Spaanse toekomst voor Braziliaanse Belg: “Ben ervan overtuigd dat ik het kan maken bij Man United”

Andreas Pereira zal volgend seizoen waarschijnlijk niet meer te bewonderen zijn in het shirt van Valencia. De Spaanse club wil de Belg met Braziliaanse roots definitief inlijven nadat ze hem dit seizoen huurden van Manchester United. Pereira bedankt hiervoor en wil graag slagen bij de Mancunians.

Pereira is de zoon van ex-voetballer Marcos Pereira en werd geboren in Duffel. Hij zit dit seizoen aan vijf assists en één goal in 22 optredens voor Valencia, dat hem een seizoen huurt van Manchester United. Pereira heeft de dubbele nationaliteit en speelde tot de U17 voor de Belgische nationale jeugdploegen. Vanaf dan koos hij voor de Seleçao, maar een cap bij het A-team heeft Pereira (nog) niet. Hij kan dus nog kiezen tussen de Rode Duivels en het Braziliaanse nationale elftal.

Ondanks dat Pereira dit seizoen nooit een vaste basisplaats kon veroveren, lijkt de Spaanse club tevreden over zijn ontwikkeling en is er interesse om Pereira definitief over te nemen van de Engelse recordkampioen. Pereira liet in een interview aan de South China Morning Post weten dat hij gevleid is door de interesse, maar dat hij nooit van plan was om de Mancunians te verlaten. “Ik heb nog een contract tot 2020 op Old Trafford en ben van plan om dat uit te doen. Ik ben ervan overtuigd dat ik het hier kan maken”.

Toch is Pereira niet ontevreden over zijn passage bij Valencia, dat het met een vierde plaats heel goed doet in La Liga. “Ik ben hier een betere voetballer geworden. Ik heb geleerd om wekelijks te moeten presteren op het hoogste niveau. Elke week werd er een overwinning verwacht. Dat heeft me mentaal sterker gemaakt.”

Pereira zal waarschijnlijk in juli de voorbereiding aanvatten bij Manchester United. Coach José Mourinho gelooft sterk in de aanvallende middenvelder en was al niet gelukkig dat Pereira ervoor koos om een tweede opeenvolgende seizoen uitgeleend te worden (In 2016-2017 speelde hij bij Granada). Nu Marouane Fellaini de club verlaat en Michael Carrick zijn schoenen aan de haak hangt, is de kans groter dat Peirera volgend seizoen een basisplaats zou kunnen veroveren.