Francken veroordeelt geweld in Anderlechtse probleemwijk: “Crapuleus gedrag kan niet getolereerd worden”

Anderlecht - Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft dinsdag fel uitgehaald naar de incidenten van de afgelopen tijd in de Anderlechtse probleemwijk Peterbos. “Dit kan absoluut niet getolereerd worden. Er komen geen no-gozones in Anderlecht”, stelde hij.

De afgelopen maanden kregen agenten in Peterbos het zwaar te verduren. Tijdens controles werden ze door jongeren onder meer bekogeld met petanqueballen en mayonaisepotten. Zondag richtte het geweld zich tot enkele controleurs van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB, die klappen moesten incasseren.

Een dag later was een cameraploeg van het programma ‘Terzake’ in de wijk om een reportage te maken. De aanwezigheid bleek niet gewenst. De ploeg werd bekogeld met stenen.

Inmiddels heeft de politie een verdachte opgepakt voor de incidenten.

Geen no-gozones

Francken reageerde dinsdag op het geweld in Peterbos bij de voorstelling van de N-VA-kandidaten voor de Brusselse gemeenten. De staatssecretaris haalde hard uit naar de daders, meldt VRT NWS. “Dit kan absoluut niet getolereerd worden in de hoofdstad van Europa, dergelijk crapuleus gedrag van enkele allochtone jongeren. We blijven er op de gemeenteraad aandacht aan besteden, er komen geen no-gozones in Anderlecht, niet als het van de N-VA afhangt.”

Maandag tweette Fracnken al over de incidenten. Op het sociale mediaplatform schreef hij: “Arabische jongeren en stenen...”, gevolgd door een peinzende smiley.

Het bericht leverde heel wat kritische reacties op. Francken werd vooral verweten te polariseren en stigmatiseren met het bericht, zonder dat hij wat aan het probleem doet.