Celstraffen tot 15 jaar voor daders groepsoverval waarbij binnenschipper (62) overleed

Merksem - De strafrechter heeft celstraffen tot 15 jaar opgelegd voor de daders van een groepsoverval in Merksem uit 2016, waarbij de 62-jarige binnenschipper Leonard Govaerts om het leven kwam.

Leonard Govaert werd op 7 april 2016 dood aangetroffen in zijn woning in Merksem. Twee nachten voordien had zijn buurvrouw nog geroep gehoord en spullen die vielen. Uiteindelijk bleek het huis doorzocht en was elektronica verdwenen. Er werd vastgesteld dat Govaert overleed door een hartstilstand door de stress van de feiten.

Vijf mannelijke verdachten en zijn poetsvrouw Kristina M. werden veroordeeld voor de groepsoverval. Zij kregen daarbij celstraffen tot 15 jaar opgelegd.