Meisje (11) op fiets in levensgevaar na aanrijding door tractor voor ogen van tweelingzusje

Asse - In het Vlaams-Brabantse Mollem is maandagavond een 11-jarig meisje aangereden door een tractor. Ze vecht voor haar leven in het ziekenhuis, bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde.

Het meisje was rond 20.30 uur met haar tweelingzus naar huis aan het rijden ter hoogte van een overweg aan Sleewagen, in Mollem, toen ze om een onduidelijke reden de controle over het stuur verloor. Ze reed daardoor de rijbaan op, waar op dat moment ook een tractor reed. Een aanrijding kon niet meer voorkomen worden. Het meisje werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis en is nog steeds kritiek, aldus het parket.

“Het is niet duidelijk of het meisje al was gevallen voor ze met de tractor in aanraking kwam of nadien pas, maar in ieder geval treft er niemand schuld aan het ongeval”, aldus het parket.