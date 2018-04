Ibrahimovic gaat voor opvallende carrièreswitch: Zlatanwood komt dichterbij

Zlatan Ibrahimovic voelt zich helemaal thuis in Los Angeles. De flamboyante topscorer aller tijden van Zweden nam een goede start bij La Galaxy en denkt stilaan verder na over het leven na zijn actieve carrière. Op de Amerikaanse radio lonkte hij alvast naar een plekje op de Walk Of Fame.

Zlatan Ibrahimovic zit in de herfst van zijn enorm succesrijke voetbalcarrière. Sinds maart speelt de ex-speler van ondermeer Juventus, Barcelona, PSG en Manchester United bij Los Angelas Galaxy, de vijfvoudige kampioen van de MLS. Ibracadabra kijkt ondertussen al verder dan het voetbal. De nabijheid van Hollywood heeft de interesse van Zlatan al opgewekt. Hij wil verdergaan als acteur. Dat meldde hij in een interview met de Amerikaanse radio.

Zlatan zou Zlatan niet zijn als hij niet hyperambitieus was over zijn acteercarrière. Met een rolletje als sidekick van The Rock of Arnold Schwarzenegger is de Zweed niet tevreden. “Ik zie mezelf als een leider. Ik moet een hoofdrol spelen zoals bijvoorbeeld Rambo. Daar heb ik de kwaliteiten voor.”

Ook een rol als slechterik is niet goed genoeg voor Zlatan. “Iemand zei me dat mijn Engels lijkt op dat van Ivan Drago uit Rocky IV, maar ik schat mezelf veel hoger in dan dat.”