Er is niets mis met uw scherm: stad viert werelderfgoedverjaardag met opvallende versiering

De wereldberoemde Middeleeuwse Franse stad Carcassonne staat twintig jaar op de werelderfgoedlijst van UNESCO en dat wordt gevierd met een opmerkelijk kunstwerk.

Nee, er is niets mis met uw scherm. De Zuid-Franse vestigingsstad Carcassonne is momenteel op een speciale manier versierd. De Zwitserse kunstenaar Félice Varini en acht collega’s brachten de afgelopen maand zelfklevende gele strips aan op de muren van de Middeleeuwse stad. Het resultaat is vijftien zogenoemde concentrische cirkels (lees: ringen die elkaar opvolgen en steeds groter worden).

Het kunstwerk is gemaakt om te vieren dat Carcassonne twintig jaar op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat.

Het opmerkelijke tafereel leidt tot gemengde reacties. Na de zomer worden de strips weer verwijderd.