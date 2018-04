Video opgedoken van moment dat auto over de kop gaat in Hasselt Video: HBVL

Hasselt - Er is beeldmateriaal opgedoken van het spectaculaire ongeval dat op zondag 1 april gebeurde in Hasselt. Een 28-jarige man uit Sint-Truiden probeerde die ochtend een drugscontrole te ontvluchten, maar botste daardoor tegen enkele paaltjes nabij een lokale bibliotheek. Zijn auto ging onmiddellijk over de kop.

Als bij wonder raakte er niemand gewond. Er was wel veel materiële schade. De wagen kwam uiteindelijk terecht op een fietsenstalling, en ook een standbeeld in de buurt van de bibliotheek raakte beschadigd.

De politie kon de bestuurder van de wagen onmiddellijk inrekenen. Hij bleek onder invloed van alcohol en drugs. De twee passagiers konden in eerste instantie vluchten, maar een van hen heeft zich diezelfde dag nog aangemeld bij de politie.

Gedurende die nacht werden in totaal 25 bestuurder betrapt op drugsgebruik. Korpschef Philip Pirard sprak toen over “een triest hoogtepunt”.