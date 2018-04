Vier militairen gewond, onder wie één ernstig, na ongeluk met raket in munitiedepot in Bertrix

Vier militairen zijn dinsdagochtend gewond geraakt bij een ongeval met een raket in een munitiedepot in Jéhonville-Bertrix. Eén militair raakte volgens Defensie zelfs zwaargewond.

De raket ging per ongeluk af tijdens renovatiewerkzaamheden, zo meldt defensiewoordvoerder en commandant Olivier Séverin aan Belga. Drie soldaten raakten daarbij lichtgewond. Een vierde soldaat is met zware verwondingen opgenomen in het ziekenhuis van Libramont. Zijn toestand is intussen stabiel. De familie van de man is intussen al op de hoogte.

De politie en MUG kwamen onmiddellijk ter plaatse en stelden een veiligheidsperimeter in. Volgens Séverin is er intussen een onderzoek geopend om te bekijken hoe het ongeval precies kon gebeuren.