Italiaanse media zijn quasi zeker: “Carlo Ancelotti wordt de nieuwe bondscoach van de Azzurri”

De Italiaanse voetbalbond FIGC heeft Carlo Ancelotti aangeboden om bondscoach te worden. Dat schrijven Italiaanse media dinsdag. Ancelotti, die in september vorig jaar nog werd ontslagen bij Bayern München, zou -nog volgens de Italiaanse pers- op het punt staan om de job te aanvaarden.

Ancelotti zou volgens de Italiaanse krant Corriere dello Sport maandag twee topmannen van de Italiaanse voetbalbond ontmoet hebben in een hotel in Rome. Sky Sport Italia zegt dan weer dat de voetbalbond een contract van twee jaar heeft aangeboden aan de 58-jarige Ancelotti. Het budget dat de FIGC voorziet voor een nieuwe bondscoach en zijn staf zou zo’n vijf miljoen euro per jaar bedragen.

Ancelotti, die onder meer coach was van Chelsea, Real Madrid en AC Milan, heeft een patent op het pakken van prijzen. Hij won drie keer de Champions League en pakte titels in Italië, Frankrijk, Duitsland en Engeland. Het is opvallend dat Ancelotti nu plots wel interesse heeft voor de job, want in december zei hij nog dat geen bodscoach van Italië wou worden en liever actief bleef op clubniveau.

De Squadra Azzurra heeft sinds het ontslag van Giampiero Ventura in november geen bondscoach meer. Ventura kreeg de bons nadat hij er niet in was geslaagd Italië te kwalificeren voor het WK in Rusland. In afwachting van een nieuwe bondscoach is Luigi Di Bagio, oud-speler van Inter en AS Roma, interim-bondscoach.

Andere namen op de shortlist van de Italiaanse voetbalbond zijn Roberto Mancini (Zenit Sint-Petersburg), Antonio Conte (Chelsea) en Claudio Ranieri (Nantes).