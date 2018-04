Wordt deze robot de volgende burgemeester van Japanse stad Tama?

In de Japanse stad Tama komt een opmerkelijke kandidaat op bij de gemeenteraadsverkiezingen. Inwoners kunnen er niet alleen op de traditionele politici stemmen, maar ook op een robot. ‘Artificiële intelligentie zal de stad Tama veranderen’ is de slogan van de bijzondere kandidaat-burgemeester.

Echt deelnemen kan de robot niet, want hij kan zich geen kandidaat stellen. Zijn kiezers geven hun stem aan Michihito Matsuda, de man achter het idee. “Veertig jaar geleden was Tama de meest geavanceerde stad van Japan. Dat kunnen we nu weer worden. De vergrijzing zal alleen maar toenemen, dus is er behoefte aan verandering. Als we artificiële intelligentie gegevens uit de stad laten verzamelen, dan kunnen we een duidelijk beleid voeren.”

Volgens Matsuda biedt een robot in het bestuur veel voordelen. Zo kan hij veel efficiënter in dialoog gaan met de bewoners en hun wensen opnemen. Waarna hij snel de beste manier berekent om ze aan de gemeenteraad voor te leggen. Ook kan de robot gemakkelijk voor- en nadelen analyseren en statistieken berekenen. Bovendien kan een robotburgemeester eenvoudig een rationeel compromis sluiten bij conflicten.

Foto: Twitter @tama_ai_mayor

Bij de verkiezingen zal de robot het opnemen tegen menselijke tegenstanders, allemaal populaire lokale politici. De robot mag dan wel vooruitstrevend zijn, hij voert wel op traditionele wijze campagne. In heel de stad hangen affiches met zijn ‘gezicht’ op tussen de posters van zijn menselijke tegenstanders. En de robotpoliticus probeert net als de mensen kiezers te overtuigen met ronkende slogans die positieve veranderingen beloven.

Technologiebedrijven

De kandidatuur van de robot wordt gefinancierd door twee mannen die banden hebben met twee van de grootste technologiebedrijven ter wereld. Tetsuo Matsumoto is ondervoorzitter van softwarebedrijf SoftBank en Norio Murakami werkt voor Google Japan.

Andere vreemde kandidaten

Foto: KOS

Het is niet de eerste keer dat een bizarre figuur kandidaat is voor het burgemeesterschap. In 1938 was een bruine muilezel kandidaat voor een republikeinse districtszetel in Milton, Washinton. De kat Stubbs werd in 1997 verkozen tot burgemeester van Talkeetna, Alaska en zijn soortgenoot Limberbutt McCubbins schopte het in 2016 zelfs tot kandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Maar we moeten het niet zo ver zoeken. In 1994 was in Antwerpen een hond kandidaat-burgemeester. Boris haalde met zijn ‘Partij van de hond’ dan wel 1.152 stemmen, maar hij moest de sjerp toch aan Leona Detiège (SP.A) laten.