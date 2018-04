Naaktfoto verwijderd van Facebook? Voortaan kan je beroep aantekenen

Wie een pikante foto op zijn Facebook plaatste en die vervolgens door de netwerksite verwijderd ziet worden, kan daar voortaan tegen in beroep gaan. Dat heeft Facebook dinsdag bekendgemaakt. Bovendien publiceert het bedrijf de interne regels die zijn medewerkers gebruiken om een beslissing te nemen om een foto, video of tekst al dan niet te verwijderen.

Als Facebook een profiel, pagina of groep verwijderde, konden gebruikers al een verzoek indienen voor herbeoordeling. Voor losse foto’s, video’s of teksten was dat nog niet mogelijk. Voortaan kunnen gebruikers om een “second opinion” vragen voor inhoud die werd verwijderd wegens naaktheid, seksuele activiteit, haatzaaien en/of geweld. Facebook zegt dat doorgaans binnen 24 uur een nieuwe beslissing zal vallen. Indien nodig wordt de verwijderde inhoud teruggezet.

Facebook kreeg al regelmatig kritiek dat het te gretig inhoud weghaalt. Zo sneuvelden al eens afbeeldingen van beroemde schilderijen met naakte vrouwen. In 2016 excuseerde het bedrijf zich omdat een sensibiliseringsvideo rond borstkanker van de site was wegehaald. Ook de iconische foto uit 1972 van het naakte Vietnamese meisje dat verbrand raakte door een aanval met napalm, overleefde de censuurregels van Facebook niet.

Ruimte voor verbetering

Facebook erkent dat er nog ruimte is voor verbetering. Door zijn interne handhavingsrichtlijnen openbaar te maken, hoopt de netwerksite dat mensen beter zullen begrijpen waar de grens wordt getrokken als het gaat om “genuanceerde kwesties”. Bovendien wordt het gemakkelijker om feedback te geven aan de hand van de gedetailleerde richtlijnen. “Zo kunnen we mettertijd de richtlijnen verbeteren en betere beslissingen nemen”, klinkt het.

De richtlijnen, die al in het Nederlands beschikbaar zijn, blijken inderdaad vrij gedetailleerd. Zo is het niet toegestaan om een foto van “een zichtbare anus en/of een close-up van volledig blote billen” te plaatsen, “tenzij dit is gefotoshopt op een bekend persoon”. Afbeeldingen waarop “het knijpen in een naakte vrouwentepel” te zien is, mogen ook niet van Facebook, maar wel als het in de context van borstvoeding gebeurt. Facebook heeft 7.500 mensen in dienst die de naleving van de richtlijnen controleren.