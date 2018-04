Radja Nainggolan is plots lid van… The Beatles, Rode Duivel start in favoriete rol tegen Liverpool

Dinsdagavond staat de heenwedstrijd van de eerste halve finale in de Champions League tussen Liverpool en AS Roma op het programma. De kans voor Mo Salah om zijn ex-ploeg een hak te zetten maar ook voor Radja Nainggolan om te schitteren.

Zoals verwacht beheerst de Europese clash de kranten in Italië en Engeland. La Gazzetta dello Sport had de mooiste van allemaal, met Radja Nainggolan als lid van The Beatles. U weet wel, de legendarische muziekgroep uit Liverpool. “Alles wat je nodig hebt zijn goals”, kopt de roze sportkrant.

LEES OOK (+): Clash der buitenbeentjes: waarom Liverpool en Roma de vreemde eenden in de Champions League-bijt zijn

LEES OOK: AS Roma wil tegen Liverpool wraak voor berucht ‘spaghetti-incident’ in finale Champions League

Nainggolan zal volgens de Gazzetta vanavond ook in de basis staan in een 3-4-2-1. De Rode Duivel krijgt dus een behoorlijk aanvallende rol in steun van goalgetter Edin Dzeko, eentje waarin hij vorig seizoen schitterde maar dit seizoen minder vaak zijn kans kreeg.

Bij Liverpool zit Simon Mignolet zoals verwacht op de bank ten voordele van Loris Karius.

In de Engelse kranten was er vooral aandacht voor Speler van het Jaar Mo Salah, met vreemd genoeg over dezelfde foto van de Egyptenaar.