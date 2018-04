Franse ex-bondscoach die Rode Duivels derde plaats WK 1986 kostte overleden

Oud-voetballer en ex-bondscoach van de Franse nationale ploeg Henri Michel is gestorven. Dat meldt Radio France Internationale (RFI) dinsdag. Henri Michel was 70 jaar oud.

Henri Michel was een elegante middenvelder die een legende werd bij FC Nantes. Hij speelde er in zestien jaar 640 wedstrijden en scoorde daarin 95 doelpunten. Bij FC Nantes won Michel drie titels (1973, 1977 en 1980) en pakte hij een keer de Coupe de France (1979). Michel werd ook 58 keer geselecteerd voor de Franse nationale ploeg en scoorde vier keer voor Les Bleus. In 1978 nam hij deel aan het WK in Argentinië.

Michel ging niet alleen als speler van Frankrijk naar het WK, maar ook als bondscoach. Onder zijn leiding wonnen Les Bleus een bronzen medaille tegen België op het WK in 1986 in Mexico. Michel won als bondscoach ook een gouden medaille op de Olympische Spelen in 1984 in Los Angeles. Na zijn job bij de Franse nationale ploeg ging hij aan de slag als coach bij Paris Saint-Germain en nadien ook nog als bondscoach bij Kameroen, Marokko, Tunesië en Kenia. In 2012 beëindigde hij zijn trainerscarrière.