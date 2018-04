Oprichter partij Islam weigert journaliste aan te kijken in debat: “Vernederend, alsof je niks waard bent”

Redouane Ahrouch, de oprichter van de partij Islam, is opnieuw weinig positief in het nieuws gekomen. Tijdens een tv-debat weigerde hij de Waalse journaliste Emmanuelle Praet aan te kijken. “Ik luister naar haar, dat volstaat”, klonk het. De vrouw was allerminst te spreken over het gedag van haar gesprekspartner.

Ahrouch zat zondag aan tafel bij een politiek debat op RTL-TVI. Het kopstuk van partij Islam zou in gesprek gaan met onder meer de Waalse journaliste Emmanuelle Praet. Dat ging echter niet helemaal van een leien dakje. Het gesprek ging al snel over het feit dat Ahrouch vrouwen weigert een hand te geven. Dat deed de man overigens bij niemand voor de uitzending, meldt La Derniere Heure.

“Is er een wet die verplicht om iemand de hand te schudden?”, vroeg de partijoprichter zich aan tafel af. “Ik dacht het niet? Ik heb respect, maar dat betekent niet dat ik iemand moet aanraken.” De sfeer werd er vervolgens niet beter op. Toen journaliste Praet aan het woord was, weigerde Ahrouch haar aan te kijken, ook toen de vrouw daar expliciet om vroeg. “Ik luister naar haar, dat is voldoende”, luidde de respons.

Vernederend

Praet reageerde na afloop aangedaan over het optreden van haar tafelgenoot. “Ik was gechoqueerd en beledigd door zijn gedrag. Het is verschrikkelijk om te zien en vernederend om mee te maken, alsof je niks waard bent. En wat het ergste is van al: ik denk niet dat hij dit speelt.” Voor aanvang van de uitzending weigerde Ahrouch bovendien zich te laten schminken door een vrouw.

Provocatie

Abdelhay Bakkali Tahiri, voorzitter van de partij Islam, reageerde vol verbazing op het debat. “Het verbaast me dat het herleid wordt tot een handdruk of oogcontact. We leven in een democratie, waar de vrijheid van meningsuiting geldt. Alleen focussen op iemands gedrag is provocatie. We zitten er niet om handen te schudden of naar iemand te kijken, maar om met hen te debatteren.”