‘Vergroot de Hoop’ stopt met inzameling van taxussnoeisel voor productie kankermedicijnen

De actie ‘Vergroot de Hoop’, waarbij taxussnoeisel werd ingezameld voor de aanmaak van kankermedicijnen, stopt ermee. “Het aanbod oversteeg de vraag”, zegt initiatiefnemer Bart Van Hulle. Zeker nu er in China op grote schaal een soort taxus wordt gekweekt die per plant vier keer meer Taxol bevat dan de Europese taxus.

Twaalf jaar lang heeft ‘Vergroot de Hoop’ het volgehouden. “Ieder jaar brachten meer mensen hun snoeisel naar het containerpark. Omdat iedereen in zijn of haar omgeving wel iemand kent die de vreselijke ziekte kreeg. Zo’n 8 miljoen kilogram hebben we in de loop der jaren ingezameld”, zegt Van Hulle.

De geneesmiddelenindustrie gebruikt het taxussnoeisel om er medicijnen mee te maken voor de behandeling van eierstokkanker, maar ook bij borstkanker, prostaatkanker, darmkanker en maagkanker.

Onder meer Bart De Wever was ambassadeur van de actie Foto: rr

Met het in ons land ingezamelde snoeisel konden in totaal zo’n 55.000 chemobehandelingen worden gegeven. En de opbrengst, de industrie betaalde enkele tientallen euro’s per ingezamelde kubieke meter snoeisel, werd uitgekeerd aan goede doel rond kanker. “In totaal hebben we toch 2,8 miljoen euro kunnen wegschenken. Maar hier stopt het. Helaas”, zegt Van Hulle.

Op het nummer van ‘Vergroot de Hoop’ krijgen we een bandje te horen dat zegt dat er deze zomer geen taxussnoeisel wordt ingezameld. En de kans is groot dat het definitief voorbij is.

Dat komt voor een groot stuk door de Chinezen. “Die kweken nu een nieuwe soort Chinese taxus. Op zeer grote schaal. De plant bevat bovendien vier keer zoveel basisgrondstof voor het kankermedicijn dan onze Europese taxus brevifolia”, zegt Bart Van Hulle.

In de periode dat er schaarste was, was elke kilogram ingezameld taxussnoeisel zeer welkom. Er was geen enkele controle op herkomst en eventuele behandeling van de gesnoeide hagen met producten tegen insecten bijvoorbeeld. De afnemers, de farmaceutische industrie, stellen steeds hogere kwaliteitseisen. Op snoeisel dat particulieren zelf naar het containerpark brengen, is die controle moeilijk. Samen met de oververzadigde markt is dat de belangrijkste oorzaak waarom de actie nu stopt.

“Wij kunnen het ingezamelde snoeisel zelfs aan de straatstenen niet meer kwijt. Er zit voor ons helaas niets anders op dan de inzameling op onze containerparken stop te zetten en het aangeboden snoeisel terug zoals vroeger als te composteren groenafval te beschouwen”, zegt Alex Heyvaert die voorzitter is van de afvalintercommunale Incovo in Vlaams-Brabant.