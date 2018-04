Anderlecht-flop maakt zich compleet belachelijk met schwalbe na 'duw' van... scheidsrechter

Het gaat niet goed met Olympiakos. De Griekse topclub van onder andere Björn Engels en Silvio Proto staat pas derde in de Super League, tot frustratie van voorzitter Evangelis Marinakis. Die was enkele weken geleden woest na nieuw puntenverlies en stuurde Vadis Odjidja zelfs even op vakantie. Marko Marin, ooit beschouwd als een toptalent maar geflopt op huurbasis bij Anderlecht, ontsnapte aan een straf maar liet zich niet positief opmerken in de met 1-0 verloren wedstrijd tegen Apollon Smyrnis. De Duitser viel theatraal neer na een lichte duw van de scheidsrechter, bij wie de spelers van Olympiakos protesteerden voor een vermeende handsbal in de zestien.